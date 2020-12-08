В Ленобласти решили не устраивать новогодних елок и корпоративов

В Ленинградской области ввели новые ограничения на новогодние праздники в связи с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Так, вводится запрет на проведение новогодних корпоративов, а также городских и районных елок в общественных местах, кафе и ресторанах.
Можно проводить концерты и спектакли при заполняемости не более 50% мест и с обязательным использованием масок.С 30 декабря по 3 января в Ленобласти вводится запрет на работу фудкортов и фудплейсов во всех торговых центрах.
В области ограничения мягче, чем в северной столице. Как писал "Санкт-Петербург.ру", в нашем городе рестораны и кафе не смогут принимать посетителей с 30 декабря по 3 января, а в новогодние праздники будут работать до 19 ч. Работа музеев и выставок запрещена, также нельзя проводить массовые мероприятия, включая концерты.
Как пояснили в Смольном, такие жесткие меры направлены на снижение туристической привлекательности города на Неве. Власти призвали туристов воздержаться от поездок в Петербург на новогодние каникулы этой зимой.