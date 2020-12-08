В Ленобласти решили не устраивать новогодних елок и корпоративов

В Ленинградской области ввели новые ограничения на новогодние праздники в связи с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Так, вводится запрет на проведение новогодних корпоративов, а также городских и районных елок в общественных местах, кафе и ресторанах.

Можно проводить концерты и спектакли при заполняемости не более 50% мест и с обязательным использованием масок.

С 30 декабря по 3 января в Ленобласти вводится запрет на работу фудкортов и фудплейсов во всех торговых центрах.