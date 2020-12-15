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Роспотребнадзор: Ситуация с коронавирусом в Петербурге стабилизировалась

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© Фото: pixabay.com

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В ведомстве надеются, что в новогодние каникулы спад заболеваемости продолжится.

В Санкт-Петербурге отмечается стабилизация ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замначальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по городу Ирину Катаеву.

По ее словам, спад заболеваемости заметен через две недели после введения строгих ограничений властями.

Катаева выразила надежду, что в период новогодних праздников спад продолжится.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе на Новый год не будет традиционных гуляний. Все мероприятия отменены, барам и ресторанам и вовсе нельзя работать с 30 декабря по 3 января, а туристов попросили не приезжать. Власти допускают смягчение ограничений, если ситуация с заболеваемостью улучшится, однако пока повсеместно - и в заведениях, и в транспорте - проводятся регулярные рейды на соблюдение санитарных условий.

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