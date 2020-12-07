Роспотребнадзор рекомендовал россиянам встречать Новый год дома

Роспотребнадзор рекомендует на новогодние праздники не посещать мероприятия, проходящие в закрытых помещениях, а также не выезжать за границу. Такие советы опубликовала пресс-служба ведомства в условиях пандемии коронавируса.

Особо в Роспотребе отметили корпоративы, на которые точно не стоит заглядывать.

По мнению ведомства, если вы все-таки предпримите какие-то поездки, то нужно учитывать вероятность изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий.

Специалисты считают, что Новый год лучше отметить дома, в кругу семьи, или же на свежем воздухе, например, на даче.

Стоит соблюдать базовые рекомендации по нераспространению коронавируса - избегать массовых скоплений людей и максимально сократить контакты и многократные походы в гости. В ведомстве также напомнили, что следует соблюдать дистанцию не менее 1,5-2 м друг от друга и надевать маску при посещении родственников и знакомых, а также в торговых центрах и других общественных местах.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в нашем городе на Новый год будут закрыты рестораны и кафе. На каникулах общепиту разрешили работать до 19 ч. Проведение массовых мероприятий в северной столице запрещено.