В Смольном объяснили подорожание проезда в маршрутках

Поднимая стоимость проезда, транспортные компании просто хотят покрыть убытки, понесенные из-за пандемии коронавируса. Об этом, как пишет "ПД", рассказали в Смольном.

В городском Комитете по транспорту пояснили, что перевозчик может повысить проезд, но только в рамках установленного городом максимального тарифа. Также в комитете напомнили, что проезд в городе не повышали с начала этого года.

В пресс-службе компании-перевозчика "Третий парк" пока не комментировали ситуацию.

Накануне на 50 маршрутах этой компании стоимость проезда повысилась на 1-6 рублей и составила 50 рублей, что является максимальной установленной стоимостью проезда в городском транспорте Петербурга.