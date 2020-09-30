Цены на пиво в России вырастут "бессмысленно"

Крупнейшие пивоваренные компании выступают против намерения российских властей ввести маркировку пива. Представители рынка считают такую идею бессмысленной, а также обещают неминуемый рост цен на свою продукцию, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета Ассоциации производителей пива (АПП) Андрей Губка.

Он отметил, что в нашей стране пиво не подделывают, так как это невыгодно. И отравления пивом происходят гораздо реже, чем крепким алкоголем.

Решить же проблему "серой" пивной продукции можно не маркировкой, а ЕГАИС - с учетом доработки.

Губка указал, что оборудование для маркировки на одной линии розлива пива обойдется производителю в сумму от 300 тыс. до 1 млн долларов. Огромные деньги будут потрачены бессмысленно, считает он, а повышение стоимости скажется на цене конечного продукта - и пострадает в итоге потребитель.

При этом мелким пивоварням и вовсе придется закрыться, предупредил председатель АПП.

О намерении маркировать пиво в начале сентября заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, эксперимент может начаться будущей весной.