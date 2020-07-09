Топ-10 дворов Петербурга, где открылись уютные рестораны на свежем воздухе

Merula Винный двор

Потайное место на Дворцовой набережной с антикварной мебелью и живыми растениями. В меню всевозможные закуски, по выходным raw bar с гребешками и устрицами.

Более 20 вин по бокалам. По соседству Эрмитаж и Марсово поле. Ещё и работает до четырёх утра. Бар открылся всего лишь 4 июля 2020, и пока о нём мало кто знает.

Где: Мошков переулок, 2

Когда: ежедневно с 16:00 до 04:00

Бронь по телефону +7 (981) 778-20-20

Фото: Instagram / @yadviga_shtelman

Футура

В центре креативного кластера «Ленполиграфмаш» расположена бистро-пекарня Футура. Они открыли двор, который больше напоминает настоящий курорт. В меню бранчи, обеды, гриль, fried chicken club и другие вкусности.

Также в Футуре наливают коктейли, пиво и сидр. По выходным работает винный бар по приятным ценам.

Где: наб. реки Карповки, 5

Когда: будни с 11:00 до 20:00, выходные с 11:00 до 22:00

Бронь по телефону +7 (999) 534-45-09

Фото: Instagram / @polek, @anya_tikhonovaa

UNION

Знаменитый бар открыл внутренний дворик со вторым окном выдачи заказов, хот-догами, пивом и сидром «с собой». Здесь можно не только поесть, но и послушать разнообразную музыку и потанцевать. В программе хаус, диско и многое другое.

На входе во дворик фейсконтроль, который контролирует количество посетителей. Билет стоит 200-300 рублей. Его можно обменять на фирменный коктейль.

Где: Литейный проспект, 55

Когда: выходные с 15:00 до 04:30

Бронь по телефону +7 (812) 948-28-57

Фото: Instagram / @misha_kolesnikov, @a.boiarskikh

WöD

Бар при кабинете графики в уютном дворе на Большой Морской. Во внутреннем пространстве работает терраса, где можно долго общаться за бокалом вина или тарелкой супа. В меню бара много закусок. Хороший выбор вин, хереса и портвейна.

В миниатюрном дворе удачно сочетаются черты кабинета ценителя графических искусств и европейского бара. А в шаговой доступности находится Исаакиевский собор.

Где: Большая Морская улица, 45

Когда: ежедневно с 14:00 до 01:00

Бронь по телефону +7 (812) 407-26-17

Фото: Instagram / @evgeniapankova

Hamlet+Jacks

Концептуальная авторская кухня в уютном питерском дворе напротив модного ДЛТ. На террасе ресторана можно попробовать блюда из продуктов российского происхождения, которые закупаются у фермеров по всей стране.

В меню ресторана есть даже кулинарное путешествие по России – сет «10 000 км вкусов». В винной карте можно найти практически всё, а ещё она часто обновляется.

Где: Волынский переулок, 2

Когда: ежедневно с 13:00 до 23:00

Бронь по телефону +7 (812) 907-07-35

Фото: Instagram / @hamletmovsisyan, @djlizaveta

Tawny Bar

Атмосферный бар на берегу Фонтанки. Своеобразный уголок Португалии с азулежу в сердце Петербурга. Здесь угощают аутентичной кухней и проводят вечера дегустаций в португальских традициях. А в закрытом двухэтажном дворике с балконом очень красочно.

В меню есть португальские вина и портвейны. Столик лучше бронировать заранее. Плюс есть ограничение по времени на стол.

Где: наб. реки Фонтанки, 20

Когда: ежедневно с 13:00 до 23:00

Бронь по телефону +7 (969) 709-13-13

Фото: Instagram / @anna.gamil, @elfinmary

ЭТОБАР

Один из лучших джаз-баров Петербурга во дворе театра им. Ленсовета. По открытым небом можно насладиться живой музыкой и чем-нибудь из 250 сортов алкоголя со всего мира.

Здесь царит атмосфера творчества, поэты читают свои стихи, а бармены могут прочитать лекцию о виноделии, например. Летняя терраса работает до последнего гостя. Каждый вечер живой джаз.

Где: Владимирский проспект, 14

Когда: ежедневно с 13:00 до 06:00

Бронь по телефону +7 (931) 244-05-35

Фото: Instagram / @thisisbar, @annaisaeva_life

Кафе танцующих огней

Во дворах Конюшенной площади Танцплощадка и Общество чистых тарелок открыли уличное кафе. В меню много интересных блюд, в баре шоты, сидр, фирменные коктейли и немного вина. Работает это всё до последнего гостя.

К вечеру танцующих огней становится все больше, музыка звучит всё громче, и вход на террасу становится возможен за покупку в баре на 300 рублей. Столик лучше заказывать заранее, но при желании можно подождать очереди на бочках.

Где: Конюшенная площадь, 2 лит В

Когда: ежедневно с 15:00 до 02:00

Бронь по телефону +7 (812) 934-97-64

Фото: Instagram / @tancploshadka

TSUNAMI

Бар с авторскими интерпретированными азиатскими блюдами и фантазийными коктейлями открыл террасу с граффити, мешками-креслами и вечеринками. И всё это во дворах площади Восстания.

TSUNAMI – это уголок колоритной Азии в самом сердце северного Петербурга. Огромные и вкусные роллы прилагаются.

Где: Лиговский пр., 39/1

Когда: ежедневно с 13:00 до 23:00

Бронь по телефону +7 (981) 101-00-39

Фото: Instagram / @lichnoedelo

Двор Бертгольд Центра

Внутри общественного пространства Бертгольд Центр открылся просторный двор с современным дизайном. Здесь можно перекусить самыми трендовыми блюдами сезона: комбуча-хайбол из Laboratoria Distillita, пончики из грузинской закусочной Ezo, эспрессо-тоник из Stim Coffee, свежая паста и домашний лимонад из Паста Бар 1315.

Всё это в центре Петербурга, на месте заброшенного военного предприятия. Под крышей Бертгольд Центра собрались креативные люди, которые продолжают радовать душевной атмосферой.

Где: ул. Гражданская, 13-15

Когда: с 10:00 до 22:00

Фото: Instagram / @yadviga_shtelman, @dudkosha