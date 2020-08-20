S10 Underground Challenge в Воронеже: Это была как игра, своего рода городской квест

Идея забега очень простая: побеждает не тот, кто быстрее всех пробежал, а тот, кто удачнее выбрал маршрут и позже всех выбежал. Единственное условие такого формата гонки было финишировать до 19:30 на Пушкинской улице, 2, у ресторана «Старый Город». Опоздавшие выбывали из соревнования.

Десятки спортсменов начали бежать дистанцию 5 км из разных частей Воронежа в разное время. В стандартном формате соревнований бегуны вместе стартуют и по одиночке финишируют. Здесь же всё наоборот: все почти одновременно закончили гонку и смогли вместе ощутить первые эмоции после финиша.

Все добежавшие вовремя получили пиво, ценные и бесценные призы, любовь и уважение бегового сообщества, новый опыт и тусовку по интересам. И всё это абсолютно бесплатно – регистрация на Underground Challenge не требует денежных взносов.

Основатель S10.run Юрий Строфилов прочитал лекцию «Не про еду», пообщался с участниками челленджа и ответил на вопросы. А ещё провёл автограф сессию, где можно было обзавестись его вдохновляющей книгой «Не про бег».

Рассказывает Катерина Петрова:

«Идея, конечно, необычная. Нужно знать свои силы, заранее построить маршрут и всё рассчитать. Хорошо то, что прибегаешь в нужную точку в определённое время и никого не нужно ждать. Вот они сразу все бегуны и бегуньи, ещё на первых эмоциях после финиша. Было бы интересно, если бы такие мероприятия проходили чаще.

Для первого забега такого формата в Воронеже собралось много бегунов. Конечно, я знала большинство из них, так как часто пересекаемся на спортивных забегах или просто пробежках, кого-то знала только по Strava, а тут познакомились вживую. Но встретились и те, кого ни разу не видела. Мне вообще нравятся все беговые события, где можно расширить круг своих знакомств, поэтому я всегда буду поддерживать их.

Большую часть тренировок я бегаю именно по городу, поэтому уже привыкла. В городе не нужно тратить лишнее время, чтобы добраться до места старта и обратно. Выбежал из дома и сразу прибежал назад. Если у меня в плане интервалы, то бегаю их на стадионе, ну а если длительные тренировки, то на выходных собираемся в «Олимпике» компанией бегунов.

В рамках челленджа я договорилась бежать с двумя парнями, один из них и построил маршрут на 5 км. Мы идеально уложились и по времени и по расстоянию, только у Garmin и Strava возник конфликт, ценой стали минус 3 метра и в общий зачёт я не попала. В следующий раз надо быть внимательнее».

Рассказывает Павел Шелестов:

«Идея мне очень понравилась, потому что забег был нетривиальный и не классический с массовым стартом и финишем. Такой формат позволил более медленным бегунам при правильном составлении маршрута попасть если не в призы, то на более высокие места точно. Это была как игра: надо было продумать маршрут, чтобы не попадать на светофоры, не встречать большие скопления людей и в целом хорошо разложить по темпу. Соответственно этим он был интересен. Время финиша было точно обозначено. Это строго учитывалось, нельзя было опоздать. Своего рода квест городской. Очень хочу, чтобы таких забегов было больше.

Из положительных моментов – это, конечно, бокал пива каждому финишировавшему, что очень приятно. Underground Challenge – это забег, который позиционирует себя именно как любительский. Поэтому такие моменты там очень приятны.

Количество участников было ограничено на регистрации, все места были заняты. Кто хотел, мог пробежать в своё удовольствие. Беговая тусовка в Воронеже не такая большая, поэтому на финише я встретил много знакомых, на кого-то из бегунов подписан в Strava.

Я живу в центре и в 90% не выезжаю куда-то на пробежку, поэтому тренируюсь в городе. Стараюсь утром встать пораньше, чтобы успеть пробежать и пойти на работу. Здесь есть и набор высоты, и другие интересные особенности местности. В Strava есть помеченные участки города, в которых можно соревноваться с другими. Интересные беговые мероприятия обязательно стоит развивать.

На забеге особо сложностей не было. Удачно была выбрана точка финиша в старом городе на пешеходной улице. Забег фановый, но хотелось показать свой лучший результат. Не особо получилось. Но в воскресенье я участвовал в другом забеге от S10.run и поставил там личный рекорд – пробежал за 18:26».

Рассказывает Сергей Попов:

«Забег и формат очень понравились. Необычно и непривычно было бежать вечером по центру города, мимо всех людей, машин и всей этой городской суеты. Но всё прошло спокойно, без каких-либо казусов. Бежал быстро, но аккуратно – ни один житель Воронежа не пострадал.

Ты до последнего не знаешь кто участвует, и самое главное – за сколько лучше выбежать, чтобы победить. В итоге получилось верно всё рассчитать. Мы с женой и сыном за день до гонки выбрали и померяли весь маршрут, выбирали так, чтобы меньше было светофоров и людей. Поэтому никаких проблем не возникло. На финише было человек 30. Знакомые были, но не очень много, человек 5-6.

Тренируюсь в основном в парке «Динамо» или на стадионе «Динамо», иногда бегаю по «Олимпику». По городу бегать не люблю, но от такого забега никогда не откажусь. Тем более в родном городе.

Спасибо Игорю Матею, Юрию Строфилову и вообще всей команде S10.run за организацию и проведение Underground Challenge. С большим удовольствием буду участвовать в дальнейших гонках».

Рассказывает Мария Вострикова:

«Мне очень интересна идея такого забега. Особенно понравилось то, что все встречаются в одном месте и в одно время. Забавно увидеть кто и как прибегает на финише. Сложность только в том, что не видишь, кто с тобой бежит одновременно и не знаешь их темпа. Так что результаты известны только после финиша.

Участвовало много людей. Я встретила нескольких знакомых, о которых знала, что они побегут. Некоторых друзей не ожидала увидеть, была очень рада встрече. Я не очень давно начала бегать, поэтому пока не состою в какой-то беговой тусовке, но идея интересная.

Я живу в центре, поэтому бегаю чаще по городу, либо в парке «Динамо». Мне это даже больше нравится, чем бегать по стадиону. От моего дома до финиша почти 5 км, поэтому я просто добавила пару крюков по центру и получилось ровно 5 км. В конце встретила нескольких бегунов, которые, видимо, тоже добегали остаток дистанции. Было приятным ощущением, что ты бежишь в компании».