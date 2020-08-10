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S10 Underground Challenge пройдёт в Воронеже 13 августа

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© Фото: Underground Challenge

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Забег на 5 км можно начать в любой точке, а закончится он в ресторане «Старый Город». Победители необычного соревнования получат подарки.

Классический Underground Challenge приезжает в Воронеж. 13 августа платформа S10.run впервые проведёт здесь фирменную гонку, которая уже прижилась в Петербурге и Москве: никаких номеров и перекрытий, старт в любой точке города и в любое время. Правило только одно – финиш до 19:30 на Пушкинской улице, 2, у ресторана «Старый Город».

Побеждает не самый быстрый, а тот, кто позже выбежит. То есть самое главное – максимально точно предугадать свой результат. Важно правильно рассчитать своё время – финишировавшие в 19:30:01 будут дисквалифицированы. Обязательно пользуйтесь тротуарами и светофорами, а также соблюдайте правила дорожного движения.

Бесплатная регистрация на S10 Underground Challenge по ссылке – http://s10.run/voronezh Лимит участников – 30 человек.

Для участия в челлендже вам нужно настроить Strava на своих гаджетах. Для примера можно использовать нашу инструкцию – по этой ссылке.

Все добежавшие вовремя получат пиво, ценные и бесценные призы, любовь и уважение бегового сообщества, новый опыт и тусовку по интересам. И всё это абсолютно бесплатно, то есть даром.

Что будет в ресторане:

1. Каждому финишировавшему бокал пива в подарок!

2. Победители забега среди мужчин и женщин получат по 5 тыс. рублей.

3. Автограф сессия с Юрием Строфиловым, основателем S10.run. На ней можно будет приобрести его вдохновляющую книгу «Не про бег».

4. Фото- и видеосъемка мероприятия.

5. Юрий Строфилов прочитает лекцию «Не про еду», пообщается с участниками Underground Challenge и ответит на вопросы.

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