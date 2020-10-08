Пиво в РФ могут запретить разливать в "полторашки"

Госдума планирует рассмотреть законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в пластиковых бутылках объемом более 0,5 л. Об этом пишут «Известия».

С такие предложением выступили 16 депутатов и сенатор из «Единой России».

Инициаторы законопроекта считают, что уменьшение объема пластиковой тары, в которой продается алкогольный напиток, поможет увеличить продолжительность жизни населения.

Как свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, часть россиян употребляет алкоголь ежедневно. Так, это треть молодых людей (33%) и пятая часть девушек (20%).

Ранее сообщалось, что цены на пиво в РФ могут вырасти из-за новых правил по маркировке продукта. Представители рынка выступили против нововведений, отмечая, что конечный продукт может ударить по карманам части потребителей.