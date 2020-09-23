В России вырастут цены на сигареты

Госдума приняла закон, повышающий акцизы на электронные и обычные сигареты, а также любую табачную продукцию в РФ. Повышение на 20% произойдет с 1 января 2021 года, пишет РИА Новости.

Ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021 году составит 2359 руб. за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 руб. за штуку.

В последующие годы акциз проиндексируют согласно инфляции.



Ранее эксперты сообщали, что из-за нового акциза цены вырастут минимум на 20 руб. за пачку. В Госдуме считают, что рост цен поможет борьбе с курением в России.