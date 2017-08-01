В России может появиться единая минимальная цена на сигареты

Производители сигарет Philip Morris International (PMI) и Japan Tobacco International (JTI) предложили установить в России минимальную цену в рознице на табачные изделия, сообщает Коммесрантъ.

По информации издания, в конце июня PMI обратилась с этим предложением к вице-премьеру РФ Игорю Шувалову. Эту идея поддержали их конкуренты из JTI, и со своей стороны предложила ввести единую минимальную цену в размере 75% от средневзвешенной минимальной розничной цены (МРЦ) 2016 года.

Сейчас России есть только МРЦ, которую компании вводят для каждого отдельного товара из ассортимента, и выше этой цены продукцию нельзя продавать ни в магазинах, ни в общественных заведениях.

В 2014 году бывший зампред Госдумы по экономической политике Виктор Звагельский уже пытался предложить установить минимальную стоимость продажи сигарет в рознице в размере 55 рублей за пачку, но такой законопроект парламентариями не был поддержан.