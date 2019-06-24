«Алые паруса» с феминизмом и любовью к Сергею Лазареву

Пятнадцатые по счету «Алые паруса» (в новейшей истории праздника) получились не такими яркими, как некогда юбилейные десятые, но выпускниц в кроссовках стало больше.

«Эй, у нас все официально!» – брякнул парень, читающий рэп на Невском, в сторону крадущейся мимо полицейской машины. «А правда, что музыкантов специально приглашают?» «Ну, им разрешают…»

«Алые паруса» давно стали не только городским выпускным, но и поводом для общегородской гулянки, этакой формой самовыражения. Кто-то – нарядный, в ленте «Выпускник» поперек атласного платья, а кто-то – бородатый, скрывшись под панамой и солнечными очками, пьет из горла дорогой виски.

Фото: Анастасия Семенович / «Санкт-Петербург.ру»

В прошлом году на фоне футбольного ЧМ в центре орудовали неизвестные явно не семнадцати лет, флегматично стоявшие с пачками пригласительных, а ценник поднялся до тысячи. В это раз прошло спокойнее – можно было сторговаться за 500-700 рублей, причем выпускники заботливо сообщали, что стерли карандашные подписи с фамилиями.

«Это в школе написали, просто для того, чтобы нам по два дали. Мы сами не идем, нам это неинтересно, к тому же в прошлом году были». «А у нас два за полторы тысячи. Можем скидку сделать!»

За несколько часов до концерта на Дворцовой ребята стояли компаниями, рассчитывая, что все желающие купить билет подойдут сами, даже цену не назначали: «А сколько дадите?» Пара туристов, неплохо управляясь с русским языком, выясняла, что происходит (почему Невский перекрыт?), что будет на празднике выпускников и как туда попасть.

Наши соотечественники, покупая пригласительные, сомневались: «И что, мы с разных входов будем заходить? А если потеряемся? А если кого-то не пустят?» Идея с маркировкой билетов по входной зоне, кажется, вновь себя не оправдала: во всяком случае, когда в зоне С (вход с Невского проспекта) была уже огромная очередь, остальные рамки были свободны. Отстояв двадцать минут, гости с буквой С на билете узнавали, что можно пройти с другой стороны.

Фото: Анастасия Семенович / «Санкт-Петербург.ру»

Ближе к 21 часам желающие продать заветный квиток смешались с продавцами фотографий с голубями, зазывающими всех и каждого, уличными артистами всех мастей. На Невском пели «Выхода нет», «Как на войне», «Группу крови» и Du Hast – в общем, традиционно позитивный отечественный уличный трек-лист. Недалеко от Казанского собора пенсионер пел песню про таксиста. Перекрыть двух ближайших коллег у него не получалось, вокруг не было подпевающей толпы. Потом «минус» и вовсе замолк, отключилась аппаратура. Дедушка, не допев, сложил микрофон в сумку и ушел – без аплодисментов.

На Дворцовой было плотно еще до концерта. Выпускники танцевали под треки в духе «Благославляю на рейв», назначали встречи у Александровской колонны. «Я, короче, у столба!» «Ты видишь Иисуса на колонне, наверху?» Фотогеничных клубов пара от вейперов было меньше, чем в прошлом году, – кажется, снова стало модно курить сигареты или не курить вообще.

Перед концертом ведущие со сцены шутят про феминизм, якобы видя девушек на плечах у девушек. Вчерашние школьники тут же обсуждают нонсенс: «Ну а что, они сначала к парням подходят, а те: извините, тут уже очередь. Девушки девушек носят. А парни – парней». Впрочем, лично я такую картину не застала.

Фото: Анастасия Семенович / «Санкт-Петербург.ру»

За три часа до салюта зрители уже плотно стояли на набережной. «Серег, пойдём на Дворцовую?» – звали друзья парня, нежно целовавшего девушку у Эрмитажного моста. «Я пойду только на Лазарева». «О, там Лазарев танцует!» «Да ну, мы все равно потом сюда не попадем».

«Это же реклама «Газпрома», – высказались ребята, глядя на зажженные в честь праздника Ростральные колонны. – У нас тут так просто газ горит, а в Африке дети голодают». «А я в июле в Испанию еду».

Главное действо – фейерверк и проход парусник под алыми парусами – в этом году вполне задалось. Хотя бы потому, что небо над акваторией не превратилось в дымовую завесу, вернее, залпы с батареи на воде и Троицком мосту чередовались так, что дым успевало отнести ветром.

Фото: Анастасия Семенович / «Санкт-Петербург.ру»

Салют получился в основном в красно-желто-зеленых цветах – не знаю, кто и что хотел этим сказать. Премьера парусника «Россия», сменившего в роли сказочного судна шведский Tre Kronor, прошла на «ура». Визуально светлый корпус импортозамещенного парусника контрастирует с предшественником, но главное – все же паруса, а с ними «Россия» гармонирует.

Из неприятных сюрпризов – после шоу проход по Дворцовому мосту на Васильевский оказался заблокирован: полицией, ОМОНом и толпой. Удачный опыт прошлого года, когда мост не стали перекрывать, не прижился.