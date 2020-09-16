В России вскоре подорожает табак

Власти России планируют повысить ставки акцизы на табак выше инфляции. Это подтвердил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин 16 сентября. Повышение акцизов неизбежно приведет к подорожанию сигарет в розничной продаже.

Также планируется пересмотр льгот в нефтегазовом сектора. По словам Мишустина, власти также собираются модифицировать налогообложение ряда доходных отраслей, в том числе и по добыче углеводородов. Также планируется повышение цены пользования природными ресурсами.

По мнению властей, резкая индексация акцизов на табак (на 20 процентов), а также изменение экономической политики в нефтегазовой индустрии, поможет компенсировать бюджетные расходы, которые повлекла за собой пандемия коронавируса.