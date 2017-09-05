На крыше отеля Введенский покажут моноспектакль "Разрешите представиться"

На крыше отеля Введенский - Nevesomost - 7 сентября в 19:00 покажут моноспектакль актера МДТ Данила Мухина "Разрешите представиться". Это портрет-мозаика современного человека со своими мечтаниями и тихим желанием изменить мир, правда без какой-либо надежды на исполнение.

Герой красиво играет с подсознанием, перебирая строчки Довлатова и Буковски, сдабривая все это текстами современных исполнителей. И все это под мелодии Тома Вейтса, Кейта Джарретта и Яна Гарбарэка, а в перерыве разговоры, сигареты и бесконечные бокалы вина.

В этой истории каждый может разглядеть себя. История человека, потерявшего работу, живущего в эпоху социальных сетей и культуры потребления, где уровень лени доходит до абсурда, и главной физкультурой являются бизнес-тренинги. Герой созерцает мир через призму жесткого цинизма, с легкими вкраплениями романтизма и тонкого юмора. Эдакий чеховский герой, а может выросший Холден Колфилд?

На крыше, где пройдет спектакль, есть навес от дождя, уютные пледы и тепловые пушки, а также бар и ресторан. На спектакль доступно всего 100 мест, лучше приобретать билеты заблаговременно (первые 50 билетов в продаже по специальной цене).