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Ефремов окончательно отказался от Пашаева

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© Фото: Википедия

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Актер ищет нового адвоката для подачи апелляции.

Актер Михаил Ефремов окончательно отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Как сообщает ТАСС со ссылкой на самого адвоката, такое решение уже принято, новых предложений о работе он не получал.

Договор адвоката с актером закончился после вынесения приговора.

Сам Ефремов ранее заявил, что Пашаев "ни в коем случае" не будет представлять его интересы в апелляции.

По данным ТАСС, услуги Пашаева стоили Ефремову 11 млн руб.

Отметим, что Минюст хотел внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева. Правозащитника обвинили в нарушении профессиональной этики.

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