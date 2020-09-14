Ефремов окончательно отказался от Пашаева

Актер Михаил Ефремов окончательно отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Как сообщает ТАСС со ссылкой на самого адвоката, такое решение уже принято, новых предложений о работе он не получал.

Договор адвоката с актером закончился после вынесения приговора.



Сам Ефремов ранее заявил, что Пашаев "ни в коем случае" не будет представлять его интересы в апелляции.

По данным ТАСС, услуги Пашаева стоили Ефремову 11 млн руб.



Отметим, что Минюст хотел внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева. Правозащитника обвинили в нарушении профессиональной этики.