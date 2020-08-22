Суд перенес заседание по делу Ефремова из-за смены адвокатов

Обвиняемый в совершении смертельного ДТП на Садовом кольце в Москве актер Михаил Ефремов остался без адвоката. В связи с этим Пресненский суд Москвы перенес заседание по его делу на 24 августа, сообщает ТАСС.

О намерении поменять своих юристов актер заявил на заседании суда. Адвокаты, которые до этого защищали артиста, останутся работать как консультанты. Актер считает, что отношение к ним у суда "предвзятое", пишут "Известия".

Актер не признает вину, так как, по его утверждению, ничего не помнит.

Бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев ранее представил суду свидетеля, который заявил, что Ефремов был в машине не один и не за рулем.

Кроме того, по данным защиты, Ефремов страдает синдромом зависимости от спиртного и органическим расстройством личности.