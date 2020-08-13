Ефремов госпитализирован, СМИ назвали причину

Михаилу Ефремову стало плохо перед зданием суда, в котором должно было начаться четвертое заседание. Актера пришлось заносить в скорую на руках, так как он потерял сознание.

Некоторое время Ефремов находился в тяжелом состоянии, но медикам удалось его стабилизировать.

Источник ТАСС сообщил, что сужение сосудов головного мозга могло произойти из-за злоупотребления алкоголем.

По словам адвоката подсудимого, Ефремов перенес инсульт.

Жизни артиста в настоящее время ничто не угродает.

Заседание теперь может состояться 18 августа, писали СМИ. Точная дата пока не называлась.