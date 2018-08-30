Причиной отравления в гостинице «Park Inn Прибалтийская» стало подсолнечное масло

Роспотребнадзор назвал причины отравления участников молодежного конгресса «Росатома» в ресторане гостиницы «Park Inn Прибалтийская», сообщает «Фонтанка». По предварительной информации, кишечную инфекцию вызвало подсолнечное масло, которое использовали для приготовления соусов. В продукте нашли стафилококковый энтеротоксин.

Еду для гостей форума готовили отдельно. Для того, чтобы выяснить причину массового отравления, специалисты ведомства взяли пробы около 25 полуфабрикатов, готовой продукции и воды, в том числе из кулеров. Обследовали около 30 поваров и официантов ресторана.

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Число пострадавших продолжает увеличиваться. Вечером 29 августа к врачам обратились еще шесть участников конгресса, у них диагностировали пищевое отравление. Всего пострадали 35 человек, одного из них доставили в Боткинскую больницу в тяжелом состоянии.



В предыдущий раз массовое отравление в «Прибалтийской» произошло в феврале 2017 года. На конференции представителей фармацевтической компании Pfizer пострадали около 200 человек.