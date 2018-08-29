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На форуме «Росатома» в гостинице «Прибалтийская» отравились 29 человек

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© Фото: Павел Лисицын / РИА «Новости»

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Сотрудники Роспотребнадзора с вечера 28 августа пытаются установить причину инцидента.

Почти 30 человек отравись на молодежном конгрессе «Росатома» в петербургской гостинице «Park Inn Прибалтийская». Участники форума пострадали вечером 28 августа, сообщила «Фонтанка».

По данным на утро 29 августа, медицинскую помощь оказывают 29 больным. Один из них с тяжелым отравлением был доставлен в Боткинскую больницу.

Петербургское управление Роспотребнадзора направило в гостиницу полтора десятка сотрудников, мобильную лабораторию и 20 врачей.

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Специалисты опросили около 50 человек, взяли 25 проб полуфабрикатов, готовой продукции и воды. Помимо этого, эксперты проверили почти 30 поваров и официантов.

Согласно предварительной информации, у Роспотребнадзора нет претензий к закупленной еде. Источник заражения будет установлен в ближайшее время.

В предыдущий раз массовое отравление в «Прибалтийской» произошло в феврале 2017 года. На конференции представителей фармацевтической компании Pfizer пострадали около 200 человек.

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