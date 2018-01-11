Топ-10 основных законов, вступивших в силу с января 2018 года

Увеличение размера МРОТ

С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 9489 рублей в месяц. С 2019 года он будет повышаться до прожиточного минимума за II квартал предыдущего года. Соответствующий закон в самом конце декабря подписал глава государства Владимир Путин.

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До этого времени МРОТ был установлен в размере 7800 рублей в месяц, а прожиточный минимум за II квартал 2017 года в среднем на душу населения составляет 10 тыс. 329 рублей. Это одно из максимальных значений в российской истории.

Выплаты за первого ребенка для малообеспеченных семей



Малообеспеченные семьи теперь могут рассчитывать на дополнительные пособия на детей. За первенцев до полутора лет будут ежемесячно доплачивать сумму в размере действующего в регионе прожиточного минимума на ребенка. В среднем это 10 500 рублей. Также родители могут получать ежемесячные выплаты на второго ребенка из материнского капитала и тратить деньги в том числе на дошкольное образование.

Кроме того, сироты, чьи родители неизвестны, начнут получать социальную пенсию вплоть до совершеннолетия. Размер выплат составит чуть больше 10 тыс. рублей в месяц. Если такой ребенок поступит на очное отделение высшего учебного заведения, то срок выплат продлят до 23 лет.

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Увеличение размера больничного

С 1 января 2018 года больничные листы будут оформляться в бумажном варианте или электронном. В связи с повышением МРОТ, минимальное больничное пособие увеличится. При расчете больничного будет учитываться:

– Новый расчетный период – 2016 и 2017 годы

– Новый МРОТ на 1 января 2018 года – 9489 рублей

– Предельный заработок – 1 473 000 рублей

– Количество дней в расчетном периоде – 730, для декретных – 731.

Увеличение акцизов на топливо

С 1 января 2018 года акциз на бензин и дизельное топливо повысят на 50 копеек с каждого литра. В середине лета акциз вновь на 50 копеек с литра. Повысят акциз и на автомобили.

В России появятся четыре новые категории акцизов: для автомобилей мощностью 200–300, 300-400, 400-500 и свыше 500 л. с. Размер акцизов для них предполагается в размере 897, 925, 965 и 1084 рублей за лошадиную силу соответственно.

Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

Проверка путевок и ОСАГО

С 2018 года все пакетные туры должны регистрироваться в новой государственной информационной системе. Туристы смогут отслеживать успешность бронирования авиабилетов и отелей по номеру электронных путевок. Если вдруг туроператор нарушит договор, система поможет разрешить ситуацию через «Турпомощь».

Похожие новшества коснулись и сферы ОСАГО. На полисы добавили QR-код, с помощью которого можно проверить договор о страховке в онлайн-режиме. Помимо прочего, автовладельцам теперь предоставляют не пять дней, а две недели, чтобы отказаться от предложенных страховщиками дополнительных услуг.

Транспортный налог и утилизационный сбор

С 1 января 2018 года повысили транспортный налог для дорогих машин стоимостью от трех до пяти млн рублей, которым еще не исполнилось три года. Владельцы таких автомобилей будут облагаться единым повышающим коэффициентом транспортного налога.

До этого налог, взимаемый с владельцев зарегистрированных транспортных средств, рассчитывается по трем разным коэффициентам:

– 1,1 – в отношении машин с годом выпуска от двух до трех лет;

– 1,3 – если с года выпуска авто прошло от года до двух лет;

– 1,5 – в отношении автомобилей младше года.

С 2018 года все эти категории автомобилей облагаются налогом с применением единого коэффициента 1,1. Также с 1 января утилизационный сбор на автомобили повысился на 15%.

Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

Реестр коррупционеров

С 1 января в России заработал реестр коррупционеров, в который работодателей обязали включать всех лиц, уволенных с госслужбы в связи с утратой доверия.

Бывшим чиновникам, «пойманным за руку», станет сложнее трудоустроиться, так как сведения о них смогут видеть все заинтересованные лица. Соответствующие поправки уже были внесены в Трудовой кодекс. Оператором реестра назначен Роспотребназдор.

Запрет на анонимность

С 2018 года ввели запрет на анонимное использование мобильных мессенджеров. Идентификация будет осуществляться при помощи номера телефона на основании договора между мессенджером и оператором связи.

Последние также обязуются передавать в неизменном виде номер позвонившего или отправившего sms абонента. Администраторы сервисов для обмена сообщениями теперь должны ограничивать передачу запрещенной информации и предоставлять государственным органам каналы для связи с пользователями.

За неисполнение требований законодательства операторы мессенджеров будут обязаны заплатить штраф. Для физических лиц он составляет от трех до пяти тыс. рублей; для юридических лиц – от 800 тыс. до одного млн рублей.

Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

Запрет на производство и продажу алкогольных энергетиков

С 1 января запретили производить и торговать спиртными напитками с тонизирующими веществами, которые содержат спирта менее 15% объема готовой продукции. С прилавков исчезнут, например, «Ягуар» и «Страйк».

Закон также коснулся и импортных вин. С нового года они в обязательном порядке должны быть маркированы. Упаковка должна содержать информацию о местонахождении виноградника и данные о дате урожая.

Новый регламент выдачи загранпаспортов



С 1 января 2018 года начинает действовать новый регламент по оформлению и выдаче загранпаспортов нового поколения. При этом сроки выдачи не изменились и составляют:

– при подаче документов по месту жительства заявителя – один месяц;

– при оформлении паспорта заявителю, имевшему допуск к сведениям особой важности, – три месяца;

– при подаче документов по месту пребывания заявителя – четыре месяца.

Если заявление подается через портал госуслуг, то в электронном виде можно направить заявление о выдаче паспорта и фотографию гражданина. Если заплатить пошлину непосредственно через портал госуслуг, можно получить скидку 30%. Сам размер госпошлины не изменился.

Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons