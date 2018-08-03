На теплоходе «Лунная соната» после массового отравления нашли насекомых (ФОТО)

Сотрудники Роспотребнадзора выявили грубейшие нарушения на теплоходе «Лунная соната». Об этом ведомство сообщило по итогам проверки массового отравления.

При обследовании пищеблока специалисты нашли еду без маркировки и с признаками порчи. Помимо этого, были нарушены условия хранения пищи.

В цехах, кладовых и в холодильном оборудовании Роспотребнадзор обнаружил насекомых. При этом инспекторы отметили, что посуду мыли не по правилам, а некоторые предметы хранились на полу.

«На основании выявленных многочисленных нарушений требований санитарного законодательства Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу готовятся материалы для передачи в суд о ликвидации юридического лица», – отметили в ведомстве.

Более 50 пассажиров «Лунной сонаты» отравились 1 августа. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Следователи установили, что у части работников ресторана отсутствовали медкнижки. Директора ресторана задержали. Согласно данным на сайте «Инфофлота», организатора тура, им является Елена Чернова.