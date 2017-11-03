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Врач: После массового отравления продукты ТЦ «Народный» могут быть опасны

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© Фото: Наталья Селиверстова / РИА «Новости»

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Пострадавшие от инфекции сальмонеллеза сотрудники магазина могли заразить товары.

После массового отравления продукты ТЦ «Народный» на Косыгина могут быть опасны. Пострадавшие от инфекции сальмонеллеза сотрудники магазина могли заразить товары. Об этом «Санкт-Петербург.ру» рассказала врач-терапевт Татьяна Котова.

Ранее петербургский Роспотребнадзор сообщил, что из универсама 30 и 31 октября были госпитализированы 32 человека. Ведомством уже выявлены грубые нарушения санитарных норм.

Фото: Михаил Грачев / «Санкт-Петербург.ру»
 

«В первую очередь эта болезнь распространяется через употребления мяса животных в пищу, но и контактно-бытовой путь вполне возможен, если больные плохо соблюдали правила гигиены. Массовое заражение маловероятно, как и сам факт заражения продуктов, но тем не менее однозначно исключать такую вероятность я бы не стала. При массовых вспышках сальмонеллеза нередко бывает так, что инфицированный готовил еду в местах общественного питания. Это что-то вроде дизентерии только тяжелее. У больных расстройство желудка и очень высокая температура. Лечится тоже довольно сложно», - рассказала доктор.

Впервые о массовом отравлении стало известно вечером 1 ноября, когда неравнодушный петербуржец Роман Романов на своей странице в Facebook написал, что 90 сотрудников ТЦ «Народный» поступили в больницу с острым гастроэнтеритом, четверо из которых оказались в реанимации, а один скончался.

На следующий день петербургский Роспотребнадзор дал несколько другую информацию: 33 сотрудника ТЦ «Народный» оказались заражены сальмонеллезной инфекцией, 32 было госпитализировано. Все инфицированные являются гражданами бывших союзных республик.

Также ведомство сообщило, что начато санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении юридических лиц, ведущих деятельность в «Народном». Подчеркивается, что сотрудники Роспотребназдора действовали совместно с полицейскими, чтобы избежать противодействия со стороны администрации торгового центра, а компаниям ООО «АртПромСтрой», ООО «Пик», ООО «ЛОТТА» и ООО "Эдельвейс", которые работают в «Народном», были выписаны протоколы о временном запрете деятельности.

После этого комитет по здравоохранению Смольного сообщил, что из красногвардейского района в Боткинскую больницу в течение трех дней поступил 31 человек, однако в ведомстве не смогли подтвердить, что все они работали в ТЦ «Народный».

Чтобы оценить ситуацию, на место выехал корреспондент «Санкт-Петербург.ру», где поговорил с сотрудниками универсама. Реакции в торговом комплексе были похожими: одни говорили, что все сообщения, распространяемые СМИ – это полная ложь, заказанная конкурентами, другие рассказали, что несколько случаев «поноса» среди трудящихся ТЦ действительно было, но цифра сильно преувеличена.

Несмотря на сообщения об отравление сотрудников в середине рабочего дня «Народный» был заполнен покупателями. «Несколько лет покупаю здесь продукты, и абсолютно искренне признаюсь, что все в полном порядке. Разумеется, нужно проверять срок годности продуктов, но я и в других сетях видела просроченные товары. В последнее время несколько выросли цены, но все равно гораздо дешевле, чем в других супермаркетах», - рассказала «Санкт-Петербург.ру» пожилая женщина, представившаяся Еленой Борисовной.

Сейчас проверкой массового отравления в «Народном» занимается Следственный комитет.

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