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Директора ресторана теплохода «Лунная Соната» Елену Чернову выпустили под залог в 5 млн рублей

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© Фото: Instagram / @infoflotcruise

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Следователи считают, что из-за халатности женщины отравились более 150 человек.

Директора ресторана теплохода «Лунная Соната» Елену Чернову выпустили под залог в 5 млн рублей, сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России. 

Женщина, в соответствии с должностной инструкцией, должна была контролировать соблюдение работниками санитарных требований и правил личной гигиены. Этого не случилось. В результате ее халатных действий отравились 148 пассажиров и три члена экипажа, одного подростка госпитализировали с острой кишечной инфекцией.

Сотрудники Роспотребнадзора при проверки кухни теплохода выявили грубейшие нарушения – была найдена еда без маркировки и с признаками порчи. В цехах, кладовых и в холодильном оборудовании жили насекомые. Посуду работники пищеблока (у некоторых отсутствовали санитарные книжки, – прим. ред.) мыли не по правилам, некоторые предметы хранились на полу.

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Инцидент на «Лунной Сонате», принадлежащей ООО «Судоходная компания Созвездие», случился 1 августа. Пассажирам, которые заказывали тур по главным достопримечательностям Северо-Запада, стало плохо после ужина в ресторане. Судно было вынуждено вернуться в Петербург 2 августа.

По словам генерального директора круизной компании «Инфофлот» Андрея Михайловского, все пассажиры, у кого прервалась туристическая программа, получат компенсацию за испорченный отдых.

Ранее в Туве около 200 человек отравились шавермой. Все они поели в закусочной под названием «Шаурма». Сейчас она закрыта, ведутся проверки поставщиков, которые привозили куриное мясо из других регионов.

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