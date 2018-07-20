  • 20 Июль 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 18:20 63.5317  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 18:20 74.3627  
Нефть($) 20.07.2018 72.89 +0.44
Нефть(p) 20.07.2018 4544.19 +3.89

Число отравившихся шавермой в Туве приблизилось к 200

Автор:


© Фото: Анатолий Струнин / ТАСС

Темы дня

В больницу были доставлены 99 человек, у всех диагностирована кишечная инфекция.

Число пострадавших от отравления шавермой в Кызыле приблизилось к 200, сообщил глава Республики Тува Шолбан Кара-Оол. За неделю медики в общей сложности госпитализировали 99 из 187 человек.

«Сегодня седьмые сутки с момента первого поступления, обращения больных. Всего за эти дни обратилось 187 человек, из них госпитализировано – 99. Остальные 88 человек получают амбулаторное лечение под наблюдением участковых педиатров и терапевтов по месту жительства», – написал Кара-Оол. 

По его словам, из общего числа госпитализированных 13 граждан были выписаны в связи с улучшением состояния, в стационарах остаются 86 человек. Врачи оценивают их состояние как стабильное, опасаний за жизни пацентов нет.

Читайте также:

Сотрудники Мариинского театра отравились куриной печенью

Жители Кызыла начали жаловаться на плохое самочувствие с 12 июля. Все они поели в закусочной под названием «Шаурма». Сейчас она закрыта, ведутся проверки поставщиков, которые привозили куриное мясо из других регионов.

По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».

Ранее, 4 июля, из частного лагеря «Серебряный ручей», расположенного в поселке Заходское Ленинградской области, госпитализировали 16 несовершеннолетних с признаками отравления. Всего на отдыхе находились 303 ребенка.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 мест в Петербурге, где подают холодные супы

    Окрошка, свекольник, гаспачо и даже «Суп от бабушки Надэ» – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно попробовать лучшие летние блюда.

    читать далее →

    Топ-5 кафе и ресторанов Петербурга с гамаками и качелями

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие заведения города на Неве, в которых можно почувствовать летнюю расслабленную атмосферу.

    читать далее →

    Тараном не возьмешь: топ-5 средневековых крепостей недалеко от Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» решил отправиться с вами в далекое прошлое и посмотреть на самые знаменитые крепости, расположенные недалеко от Петербурга.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Отдых в лесу: что взять с собой и как не заблудиться

    «Санкт-Петербург.ру» собрал главные правила и рекомендации специалистов, которые помогут не испортить впечатления от природы.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Безбилетники» на футболе. Как виртуальная реальность меняет мобильную связь

    Товарищеский матч между сборными России и Турции наш корреспондент посмотрел, сидя на диване бизнес-центра на Садовом кольце, но с полным ощущением присутствия на «ВЭБ Арене». Как это стало возможно, расскажет «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Наследие Советов: топ-5 зданий в Петербурге в стиле «конструктивизм»

    «Санкт-Петербург.ру» решил вспомнить советское прошлое Ленинграда и отыскать самые интересные здания, построенные в 1920-1930-х годах.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.07.18
    Спрос на «комплексные» переезды растет
    09.07.18
    Что такое ламинированная фанера
    05.07.18
    Королевство Северный Бархант развивает инновационные криптотехнологии
    04.07.18
    Logic Pro начинает экспансию в крупнейшие города России
    03.07.18
    Детская сборная «Макдоналдс» выйдет на поле «Санкт-Петербург Арены» рука об руку с известными футболистами
    29.06.18
    Пять самых удивительных виртуальных государств в мире
    28.06.18
    Плазменная резка
    27.06.18
    Координатно-пробивные работы

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram