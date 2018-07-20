Число отравившихся шавермой в Туве приблизилось к 200

Число пострадавших от отравления шавермой в Кызыле приблизилось к 200, сообщил глава Республики Тува Шолбан Кара-Оол. За неделю медики в общей сложности госпитализировали 99 из 187 человек.

«Сегодня седьмые сутки с момента первого поступления, обращения больных. Всего за эти дни обратилось 187 человек, из них госпитализировано – 99. Остальные 88 человек получают амбулаторное лечение под наблюдением участковых педиатров и терапевтов по месту жительства», – написал Кара-Оол.

По его словам, из общего числа госпитализированных 13 граждан были выписаны в связи с улучшением состояния, в стационарах остаются 86 человек. Врачи оценивают их состояние как стабильное, опасаний за жизни пацентов нет.

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Жители Кызыла начали жаловаться на плохое самочувствие с 12 июля. Все они поели в закусочной под названием «Шаурма». Сейчас она закрыта, ведутся проверки поставщиков, которые привозили куриное мясо из других регионов.

По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».

Ранее, 4 июля, из частного лагеря «Серебряный ручей», расположенного в поселке Заходское Ленинградской области, госпитализировали 16 несовершеннолетних с признаками отравления. Всего на отдыхе находились 303 ребенка.