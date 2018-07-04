Из лагеря «Серебряный ручей» в больницу с отравлением доставили 16 детей

Ночью 4 июля из частного лагеря «Серебряный ручей», расположенного в поселке Заходское, госпитализировали 16 несовершеннолетних с признаками отравления, сообщает «Фонтанка.ру». В основном это дети из Пушкинского, Приморского и Калининского районов Петербурга, которые заехали на смену в конце июня.

По данным издания, после ужина 3 июля несколько человек почувствовали себя плохо. В лагере приняли решение отправить заболевших в больницу Выборга. Всего на отдыхе находились 303 ребенка. Мать одной из пострадавших девочек рассказала, что ей предложили забрать ребенка, так как дома он будет чувствовать себя лучше, чем в инфекционном отделении.

В комитете по здравоохранению Ленобласти рассказали, что все дети чувствуют себя удовлетворительно, их жизням ничего не угрожает. Сейчас в «Серебряном ручье» работают сотрудники Роспотребнадзора, петербургские и областные чиновники, представители районных администраций.

Столовая и кухня лагеря закрыты, еда направлена на экспертизу, в помещениях проводится комплексная дезинфекция. Оставшихся детей кормят привозной едой. В лагерь подростков отправляли как по социальным программам, так и за деньги.

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Согласно прейскуранту, путевка в «Серебряный ручей» стоит почти 19 тыс. рублей. Те дети, которые сейчас находятся на отдыхе, должны уехать только в середине июля. Решение о прекращении работы лагеря пока не принято.

Ранее в Колпино детский сад № 18 закрыли на карантин из-за инфекции паратифа. Первой заболела одна из воспитательниц, которая принесла инфекцию на работу. От женщины заразился один ребенок, которого госпитализировали в больницу №22.

Это далеко не первый подобный случай в Петербурге. Так в апреле текущего года на карантин закрыли детский сад №111 на Искровском проспекте. За месяц в дошкольном учреждении зафиксировали 35 случаев заболевания воспитанников острой кишечной инфекцией. Позже выяснилось, что речь идет о бактериях шигелла, которые вызывают дизентерию.

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