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Сотрудники Мариинского театра отравились куриной печенью

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© Фото: vk.com/mariinskytheatre

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Питанием сотрудников театра занимается компания «Петрос», которая входит в ресторанную группу Ginza Project.

Причиной отравления работников Мариинского театра стала куриная печень. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, сальмонеллу обнаружили у двух человек, которые были госпитализированы. Всего признаки отравления выявили у 19 сотрудников театра, установлено, что все они питались в служебных столовых театра.

«Начато санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении поставщика указанной продукции. Ситуация находится на особом контроле управления Роспотребнадзора по Петербургу», – добавили в ведомстве. Питанием сотрудников театра занимается компания «Петрос», которая входит в ресторанную группу Ginza Project.

Ранее врачи Боткинской больницы сообщили, что у пострадавших заподозрили сальмонеллез. Бактерии были выявлены в результате экспресс-анализа.

Инцидент не повлияет на репертуар Мариинского театра. С 23 мая в театре начнется культовый фестиваль «Звезды белых ночей», который продлится до 29 июля. За это время планируется провести более 200 спектаклей и концертов, включая премьеры.

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