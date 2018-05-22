У артистов Мариинского театра выявили сальмонеллез

Врачи Боткинской больницы заподозрили сальмонеллез у артистов Мариинского театра, которые были госпитализированы с признаками отравления. Об этом сообщила «Фонтанка».

Согласно данным экспресc-анализа, в организме пострадавших обнаружили бактерии сальмонеллы. Всего отравились 19 сотрудников театра.

В настоящее время специалисты устанавливают точные причины инцидента, проверяются все версии инфицирования, в том числе туалеты и другие места общего пользования.

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Питанием сотрудников театра занимается компания «Петрос», которая входит в ресторанную группу Ginza Project.

Инцидент не повлияет на репертуар Мариинского театра. С 23 мая в театре начнется культовый фестиваль «Звезды белых ночей», который продлится до 29 июля. За это время планируется провести более 200 спектаклей и концертов, включая премьеры.

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