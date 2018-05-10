В отношении сотрудников детского сада №111 возбуждено уголовное дело из-за отравления 35 детей

В отношении сотрудников детского сада №111 Невского района, заведующим которого является Марина Михайлова, возбуждено уголовное дело из-за отравления 35 детей и трех взрослых. Об этом сообщается на сайте петербургской прокуратуры.

О массовой госпитализации воспитанников детского сада стало известно 4 апреля. На следующий день детсад на Искровском проспекте закрыли на карантин из-за острой кишечной инфекции.

После проверки прокуратуры и Роспотребнадзора 10 мая было возбуждено дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).

В организм детей и взрослых попали бактерии шигеллы, которые распространяются через пищу. Они вызывают дизентерию, заболевание с синдромом интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта, могут провоцировать припадки у детей.

Симптомы заражения, включающие диарею, тошноту, рвоту и лихорадку, обычно начинаются спустя несколько суток после употребления зараженной пищи. Последствием инфицирования может стать синдром Рейтера, аллергическое состояние, вызывающее конъюнктивит, реактивный артрит или уретрит, воспаление мочеиспускательного канала.

«Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура Невского района. В адрес главы администрации района Алексея Гульчука подготовлен проект представления об устранении выявленных нарушений действующего законодательства и привлечении виновных к ответственности», – говорится на сайте прокуратуры.

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