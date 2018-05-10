  • 10 Май 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 13:18 62.2961  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 13:18 73.9724  
Нефть($) 10.05.2018 77.51 +1.92
Нефть(p) 10.05.2018 4861.02 +83.64

В отношении сотрудников детского сада №111 возбуждено уголовное дело из-за отравления 35 детей

Автор:


© Фото: Алексей Мальгавко / РИА «Новости»

Темы дня

В организм воспитанников сада попали бактерии шигеллы, которые распространяются через пищу.

В отношении сотрудников детского сада №111 Невского района, заведующим которого является Марина Михайлова, возбуждено уголовное дело из-за отравления 35 детей и трех взрослых. Об этом сообщается на сайте петербургской прокуратуры.

О массовой госпитализации воспитанников детского сада стало известно 4 апреля. На следующий день детсад на Искровском проспекте закрыли на карантин из-за острой кишечной инфекции.

После проверки прокуратуры и Роспотребнадзора 10 мая было возбуждено дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).

В организм детей и взрослых попали бактерии шигеллы, которые распространяются через пищу. Они вызывают дизентерию, заболевание с синдромом интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта, могут провоцировать припадки у детей.

Симптомы заражения, включающие диарею, тошноту, рвоту и лихорадку, обычно начинаются спустя несколько суток после употребления зараженной пищи. Последствием инфицирования может стать синдром Рейтера, аллергическое состояние, вызывающее конъюнктивит, реактивный артрит или уретрит, воспаление мочеиспускательного канала.

«Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура Невского района. В адрес главы администрации района Алексея Гульчука подготовлен проект представления об устранении выявленных нарушений действующего законодательства и привлечении виновных к ответственности», – говорится на сайте прокуратуры.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда в Петербурге и окрестностях отправиться на шашлыки

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как не нарушить закон, устраивая пикник на природе.

    читать далее →

    Все о корюшке: где купить, как правильно чистить и вкусно приготовить

    Рекомендации специалистов, ценные советы петербуржцев и разные виды приготовления – портал «Санкт-Петербург» попробовал царь-рыбку и теперь не может остановиться.

    читать далее →

    Пока все цветет: лучшие сады для фотосессии в Петербурге

    Старые, молодые, в центре и на окраине – портал «Санкт-Петербург.ру» нашел самые яркие сады в Северной столице, где можно не только подышать свежим воздухом и полюбоваться красотой, но и сделать отличные фотографии.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Свобода слова: как обойти блокировку Telegram

    Мессенджер могут заблокировать на территории России уже 13 апреля. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как продолжить пользоваться любимым приложением даже после блокировки.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

    Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    08.05.18
    Доставка цветов по Санкт-Петербургу
    08.05.18
    Правильные коттеджи – только у «Good Village»
    04.05.18
    Магазин серверов
    18.04.18
    Петербургский стиль: как совместить летние тренды и капризную погоду
    12.04.18
    Фотообои на заказ от отечественного производителя
    12.04.18
    Чего ждать от сборной России на Чемпионате мира 2018?
    10.04.18
    «Манчестер Юнайтед» выиграл в английском «дерби» у «Манчестер Сити»
    10.04.18
    Изготовление откатных ворот

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram