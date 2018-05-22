В Мариинском театре не могут установить причину отправления сотрудников

В Мариинском театре не могут вычислить причину отравления оркестрантов и артистов балета, госпитализированных в Боткинскую больницу после перекуса в столовой, сообщает «Фонтанка.ру».

По словам пресс-атташе Анны Касаткиной, сейчас в театре работают специалисты Роспотребнадзора, медики и эксперты.

«Реально на данный момент до конца не понятно, столовая ли тому виной или, может быть, вообще вода из кулера. Соседние учреждения пока, насколько я знаю, не обследуются, потому что, видимо, пострадавшие заявили, что поели в столовой театра. Но у нас взяты пробы всего, чего можно, даже воды из крана и кондиционера», – подчеркнула Касаткина.

На данный момент причины массового отправления установить не удалось. Пресс-атташе добавила, что получение результатов анализов может занять до трех дней. Зрительские буфеты проверка не затронула – они обслуживаются из другого производства, об их закрытии речи не идет.

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Изменений в репертуаре тоже не предвидится. С 23 мая в театре начнется культовый фестиваль «Звезды белых ночей», который продлится до 29 июля. За это время планируется провести более 200 спектаклей и концертов, включая премьеры.

Об отравлении сотрудников Мариинского театра стало известно утром 22 мая. Изначально «Фонтанка» сообщала о двенадцати пострадавших. В Боткинской больнице изданию подвердили отравление семи человек. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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