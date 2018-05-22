Более десяти сотрудников Мариинского театра отравились после посещения столовой

Двенадцать сотрудников Мариинского театра после посещения служебной столовой попали в клиническую инфекционную больницу имени Боткина, сообщает «Фонтанка.ру».

У всех пострадавших диагностировано острое кишечное отравление, один из них в тяжелом состоянии переведен в реанимацию.

В Боткинской больнице изданию подтвердили госпитализацию семи сотрудников театра. Степень тяжести отравления людей в медицинском учреждении не уточняют.

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Ранее, в апреле этого года, в детском саду №111 на Искровском проспекте отравились 35 воспитанников. В организм детей и взрослых попали бактерии шигеллы, которые распространяются через пищу. В отношении сотрудников учреждения возбудили уголовное дело.

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