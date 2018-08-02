На петербургском теплоходе «Лунная соната» отравились около 50 человек

Около 50 пассажиров теплохода «Лунная соната», принадлежащего ООО «Судоходная компания Созвездие», отравились после обеда в ресторане, сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России. Один подросток был доставлен в больницу с острой кишечной инфекцией.

Остальные пострадавшие от госпитализации отказались. Всего на борту теплохода, который следует по главным достопримечательностям Северо-Запада, находятся более 270 пассажиров и 120 членов экипажа.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Директора ресторана задержали. Согласно данным на сайте «Инфофлота» (организатор тура, – прим. ред.), им является Елена Чернова.

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Сейчас на борту судна работают 13 следователей и 3 криминалиста следственного управления. Согласно последним данным, у пятерых работников ресторана не было медицинских книжек. Сейчас весь персонал кухни отстранен от работы, теплоход продолжил путь от причала Старая Ладога, но уже без горячих обедов для пассажиров.

Ранее в Туве около 200 человек отравились шавермой. Все они поели в закусочной под названием «Шаурма». Сейчас она закрыта, ведутся проверки поставщиков, которые привозили куриное мясо из других регионов.