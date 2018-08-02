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Теплоход «Лунная соната» вернулся в Петербург из-за массового отравления пассажиров

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© Фото: Instagram / @infoflotcruise

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На плохое самочувствие пожаловались более 50 человек, одного подростка доставили в больницу.

Теплоход «Лунная соната» вернулся в Петербург из-за массового отравления пассажиров, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на генерального директора круизной компании «Инфофлот» Андрея Михайловского. По его словам, все туристы, у кого прервалась программа, предусматривающая посещение «жемчужин Северо-Запада», получат компенсацию за испорченный отдых.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Ленобласти полагают, что причиной отравления пассажиров могла стать не плохая пища, а норовирус. Среди характерных симптомов этого недуга – высокая температура, понос, рвота и слабость.

Впрочем, кухня теплохода оставляла желать лучшего. У части работников ресторана отсутствовали медкнижки, были нарушены условия хранения пищи, не соблюдены правила товарного соседства, отсутствовала маркировка.

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В больницу был доставлен один подросток, он находится в состоянии средней тяжести. Еще трое детей в состоянии средней тяжести оставались на борту под наблюдением врача.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Директора ресторана задержали. Согласно данным на сайте «Инфофлота» (организатор тура, – прим. ред.), им является Елена Чернова.

Ранее в Туве около 200 человек отравились шавермой. Все они поели в закусочной под названием «Шаурма». Сейчас она закрыта, ведутся проверки поставщиков, которые привозили куриное мясо из других регионов.

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