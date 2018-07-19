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Журнал Fortune включил Дурова в рейтинг самых влиятельных людей в бизнесе младше 40 лет

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© Фото: Instagram / @durov

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Первые места заняли глава Instagram Кевин Систром и основатель Facebook Марк Цукерберг.

Американский журнал Fortune поместил основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова на 25-е место самых влиятельных людей в бизнесе младше 40 лет. «Его называли «Марком Цукербергом России», но пришло время отбросить этот эпитет и признать его собственные достижения», – подчеркивают авторы.

По их словам, заслуги 33-летнего россиянина заключаются в том, что его мессенджер ежемесячно используют 200 млн человек. На блокчейн-платформу TON от Telegram программисту удалось привлечь немалую сумму в 1,7 млрд долларов. Помимо бизнес-успехов, журналистов впечатлила борьба Дурова с блокировками в России и Иране.

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Первые места в рейтинге заняли основатель Facebook Марк Цукерберг, глава Instagram Кевин Систром, создатели сервиса заказа такси Lyft Логан Грин и Джон Циммер. Всем им по 34 года.

Ранее сообщалось, что американский боксер Флойд Мейвезер стал самой высокооплачиваемой знаменитостью по итогам прошедших 12 месяцев. Согласно данным журнала Forbes, спортсмен с июня 2017 года по июнь 2018 года заработал 285 млн долларов, 275 млн из которых он получил за бой с Конором Макгрегором.

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