Флойд Мейвезер с 285 млн долларов возглавил топ высокооплачиваемых звезд

Американский боксер Флойд Мейвезер стал самой высокооплачиваемой знаменитостью по итогам прошедших 12 месяцев. Об этом сообщил журнал Forbes, который составил список звезд с наибольшими доходами.

Мейвезер с июня 2017 года по июнь 2018 года заработал 285 млн долларов, 275 млн из которых он получил за бой с Конором Макгрегором.

Второе место занял голливудский актер Джордж Клуни с 239 млн долларов. В основном доход ему принесла продажа бренда текилы Casamigos, который он создал вместе с предпринимателем Майком Мельдманом и шоуменом Рэнди Гербером.

Читайте также:

Forbes признал Павла Дурова долларовым миллиардером

На третью строчку попала Кайли Дженнер, сестра Ким Кардашьян. За год она заработала 166,5 млн долларов, а ее состояние оценивается по меньшей мере в 900 млн долларов. По оценкам экспертов, через год Дженнер может стать самым молодым миллиардером в истории. В настоящее время рекорд принадлежит основателю соцсети Facebook Марку Цукербергу, который заработал миллиард к 23 годам.

В топ-5 также вошли Джудит Шейндлин, адвокат, судья, телеведущая и писательница, а также актер Дуэйн «Скала» Джонсон, которые получили 147 и 65 млн долларов соответственно.