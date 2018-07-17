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Флойд Мейвезер с 285 млн долларов возглавил топ высокооплачиваемых звезд

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© Фото: Instagram / @floydmayweather

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В первую пятерку рейтинга также вошли голливудские актеры Джордж Клуни и Дуэйн Джонсон.

Американский боксер Флойд Мейвезер стал самой высокооплачиваемой знаменитостью по итогам прошедших 12 месяцев. Об этом сообщил журнал Forbes, который составил список звезд с наибольшими доходами.

Мейвезер с июня 2017 года по июнь 2018 года заработал 285 млн долларов, 275 млн из которых он получил за бой с Конором Макгрегором.

Второе место занял голливудский актер Джордж Клуни с 239 млн долларов. В основном доход ему принесла продажа бренда текилы Casamigos, который он создал вместе с предпринимателем Майком Мельдманом и шоуменом Рэнди Гербером.

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На третью строчку попала Кайли Дженнер, сестра Ким Кардашьян. За год она заработала 166,5 млн долларов, а ее состояние оценивается по меньшей мере в 900 млн долларов. По оценкам экспертов, через год Дженнер может стать самым молодым миллиардером в истории. В настоящее время рекорд принадлежит основателю соцсети Facebook Марку Цукербергу, который заработал миллиард к 23 годам.

В топ-5 также вошли Джудит Шейндлин, адвокат, судья, телеведущая и писательница, а также актер Дуэйн «Скала» Джонсон, которые получили 147 и 65 млн долларов соответственно.

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