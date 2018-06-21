Порядок после праздника «Алые паруса» наведут 240 дворников

Порядок во время праздника выпусников «Алые паруса» будут поддерживать 240 дворников, сообщили в комитете по благоустройству. До начала мероприятия Дворцовую площадь и набережные вымоют специальными шампунями, установят более 90 дополнительных мусорок.

По окончании праздника улицы подметут, пропылесосят и вымоют более 100 единиц техники. Все работы должны проведены до 06:00 утра. Затем эстафету перехватят сотрудники садово-парковых предприятий, которые уберут парки и скверы города.

Ранее стало известно, что «Алые паруса» ограничат движение транспорта в центре города. С 17:30 23 июня до 06:00 24 июня будет закрыто движение по Невскому проспекту на участке от Дворцовой площади до Садовой улицы. Автомобилисты также не смогут проехать по Дворцовому мосту, Биржевой площади и Биржевому мосту.

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В праздничную ночь в Петербурге будут курсировать ночные автобусы и троллейбусы, метро будет работать круглосуточно. Из-за гуляний в городе не будут разводить мосты за исключением Троицкого моста. Переправа будет недоступна с 12:00 23 июня до 18:00 24 июня.

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