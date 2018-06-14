Мосгорсуд признал законным решение о блокировке Telegram‍

Мосгорсуд не стал отменять решение о блокировке в России мессенджера Telegram. Таким образом оно официально вступило в законную силу. Представители мессенджера настаивали на том, что Telegram не может предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений из-за особенностей технологии.

«Получив запрос от ФСБ (запрос на получение ключей, – прим. ред.), у компании возникли подозрения, так как запрос касался конкретных пользователей, но выяснилось, что эти люди не являлись пользователями Telegram. Вопрос о сотрудничестве с ФСБ пока стоит открытым, у компании сомнения пока не рассеяны», – сказал представитель мессенджера Рамиль Ахметгалиев.

В ответ представители Роскомнадзора выразили мнение, что «любая архитектура мессенджера может быть изменена таким образом, чтобы российское законодательство было исполнено». Представители спецслужб подчеркнули, что ключи от мессенджера нужны для «защиты жизни и здоровья граждан, безопасности государства, личности и общества​​​».

После заседания адвокат Telegram Павел Чиков сообщил, что Верховный суд России 9 августа рассмотрит жалобу мессенджера на решение признать законным приказ ФСБ об установлении процедуры предоставления ведомству ключей для расшифровки переписки.

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Блокировка Telegram на территории России началась вечером 16 апреля. Власти ограничивают доступ к IP, с помощью которых мессенджер может обходить блокировки. Несмотря на это, мессенджер продолжает работать при помощи VPN и прокси-серверов, в то время как десятки посторонних порталов жалуются на сбои в работе из-за действий Роскомнадзора.

Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений. В начале мая министр связи России Николай Никифоров заявил, что Viber может повторить судьбу Telegram, если не передаст ключи шифрования.

В конце мая Роскомнадзор пригрозил компании Apple ограничить доступ к онлайн-магазину приложений App Store, если из него не уберут мессенджер Telegram. Власти требуют не только «прекратить распространение» приложения на территории РФ, но и запретить рассылки его сервисных push-уведомлений для российских пользователей.

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