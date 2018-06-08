Суд оштрафовал активистку Михайлову на 160 тыс. рублей за портрет Путина

Куйбышевский районный суд Петербурга оштрафовал активистку движения «Весна» Варвару Михайлову, вышедшую на первомайскую демонстрацию с портретом президента России Владимира Путина, на 160 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Судья посчитал, что женщина повторно нарушила порядок проведения публичного мероприятия. Коллаж с главой государства, составленный арт-группой «Родина», будет уничтожен

Ранее суд назначил аресты и штрафы для тех активистов, кто шествовал на демонстрации с флагами чужих стран. За флаг Евросоюза Максим Разметов получил 27 суток ареста, за флага партии «Яблоко» с прикрепленным кусочком ткани, похожим на флаг Украины, к семи суткам ареста приговорили Марию Кожеватову.

Читайте также:

Больше 70 участников акции Навального в Петербурге приговорили к аресту или штрафу



Спустя месяц на 10 суток в спецприемник за аналогичную провинность отправили Всеволода Нелаева. Три дня назад, 5 июня, Куйбышевский райсуд не стал привлекать к ответственности ЛГБТ-активистов Алексея Назарова, Игоря Кочеткова и Кирилла Федорова. Молодые люди вынесли на первомайскую демонстрацию радужный флаг.



По данным МВД, в первомайском шествии участвовали 60 тыс. человек. Демонстрация совпала с на Маршем в защиту Петербурга и с митингом в поддержку заблокированного мессенджера Telegram. На Марше были задержаны больше десяти человек.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.