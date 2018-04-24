Смольный согласовал «Марш в защиту Петербурга» на Невском проспекте

Смольный согласовал проведение «Марша в защиту Петербурга» 1 мая, сообщил в своем Facebook депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский. Марш пройдет по Лиговскому и Невскому проспектам, Садовой улице. Он начнется в 11:35 у дома 5/3 по Лиговскому проспекту, а завершится митингом на Марсовом поле, который начнется в 12:35 со стороны Миллионной улицы.

Участники акции намерены выразить протест против уничтожения культурно-научного потенциала Северной столицы. В частности, выступить против застройки парка Интернационалистов, территории у Пулковской обсерватории, передачи Исаакиевского собора РПЦ.

В прошлом году аналогичный марш прошел 1 мая. Его главными темами стали защита Исаакиевского собора от передачи в ведение РПЦ, защита Пулковской обсерватории, Публичной библиотеки и другие городские проблемы.

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Ранее Вишневский попросил главу Минобороны Сергея Шойгу разобраться с незаконными работами в Адмиралтействе, которое планируют приспособить под современное использование. По словам Вишневского, в задние нужно допустить экспертов, занимающихся охраной памятников истории и культуры.

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