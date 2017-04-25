Смольный согласовал шествие градозащитников 1 мая

Шествие колонны градозащитников 1 мая согласовано, сообщила в своей Twitter депутат ЗакСа от «Партии Роста» Оксана Дмитриева.

«Шествие и митинг единой оппозиционной градозащитной колонны 1 мая по Невскому и митинг на Марсовом поле согласован», - написала Дмитриева.

Ранее стало известно, что петербургские «справедливороссы» направили обращение генпрокурору РФ Юрию Чайке с требованием проверить правовую обоснованность регулярных отказов мирных акций в центре Северной столицы.

Причиной обращения стал очередной отказ Смольного, который комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга направлял оппозиционному градозащитному комитету, планировавшему шествие 1 мая на Невском. Участникам демонстрации предложили в качестве места проведения Полюстровский парк в Красногвардейском районе.

Заявленные темы Марша — защита Исаакиевского собора от передачи в ведение РПЦ, защита Пулковской обсерватории, Публичной библиотеки и другие городские проблемы.

В оргкомитет «Марша в защиту Петербурга» входят депутаты Заксобрания Максим Резник, Оксана Дмитриева, Борис Вишневский, Алексей Ковалев, Сергей Трохманенко. Также в него пошли общественные организации «Открытая Россия», «Весна», «Партия Роста» и партии «Яблоко», «Справедливая Россия», «ПарНаС», «Коммунисты России» и другие.

Прошлая акция общественного объединения, которая прошла 18 марта на Марсовом поле, по оценке организаторов, собрала более 10 тыс. человек.

Ранее стало известно, что Комитет по законодательству парламента Петербурга отказал в проведении референдума по вопросу передачи Исаакиевского собора РПЦ. При этом в конце марта петербургский Горизбирком проголосовал за референдум о статусе Исаакиевского собора.