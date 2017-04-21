Защитники Исаакия опротестуют решение Смольного отказать им в шествии 1 мая

Оргкомитет «Марша в защиту Петербурга» опротестует решение Смольного отказать им в проведении первомайского шествия по Невскому.

Участникам демонстрации предложили в качестве места проведения Полюстровский парк в Красногвардейском районе. Оргкомитет считает такой отказ незаконным и будет настаивать на согласовании колонны. Переговоры со Смольным начнутся уже сегодня, 21 апреля.

Заявленные темы Марша — защита Исаакиевского собора от передачи в ведение РПЦ, защита Пулковской обсерватории, Публичной библиотеки и другие городские проблемы.

В оргкомитет «Марша в защиту Петербурга» входят депутаты Заксобрания Максим Резник, Оксана Дмитриева, Борис Вишневский, Алексей Ковалев, Сергей Трохманенко. Также в него пошли общественные организации «Открытая Россия», «Весна», «Партия Роста» и партии «Яблоко», «Справедливая Россия», «ПарНаС», «Коммунисты России» и другие.

Прошлая акция общественного объединения, которая прошла 18 марта на Марсовом поле, по оценке организаторов, собрала более 10 тыс. человек.

Ранее стало известно, что Комитет по законодательству парламента Петербурга отказал в проведении референдума по вопросу передачи Исаакиевского собора РПЦ.

В конце марта петербургский Горизбирком проголосовал за референдум о статусе Исаакиевского собора. Теперь документ о референдуме должны утвердить в петербургском Законодательном собрании, после чего будет проведен сбор подписей населения города.