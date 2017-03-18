На митинг в защиту Петербурга вышли более 10 тыс. человек (ФОТО)

На митинг в защиту Петербурга вышли более 10 тыс. человек. Столько людей насчитали организаторы протеста, цифры в несколько раз расходятся с данными полиции - в МВД насчитали лишь две тыс. петербуржцев.

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Главными темами стали требование отказать РПЦ в передаче в ее пользование Исаакиевского собора и проблема разрушения научно-культурного потенциала Петербурга, в том числе тема объединения Российской национальной библиотеки и Российской государственной библиотеки, а также застройки территории Пулковской обсерватории.

Оппозиционные депутаты Законодательного собрания с трудом получили одобрение Смольного на проведения митинга. Изначально предполагалось, что он пройдет 19 марта, однако на воскресенье якобы уже давно запланировано другое мероприятие под названием "Море волнуется".

В итоге, оргкомитет "Марша в защиту Петербурга" заявил о готовности изменить место и время проведения акции на сегодняшний день. С 13 часов на Марсовом поле начали монтировать сцену и собираться люди, а в 14 часов было официально объявлено о начале митинга.

Перед собравшимися выступили депутаты петербургского ЗакСа Борис Вишневский, Оксана Дмитриева, Алексей Ковалев, актер Иван Краско, историк Лев Лурье, режиссер Юрий Мамин, бард Александр Городницкий, сопредседатель отделения партии "Парнас" Андрей Пивоваров и другие. Вели митинг депутат Максим Резник и один из лидеров "Открытой России" в Петербурге Наталья Грязневич.

Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"

"Сегодня здесь много людей, которые раньше были далеки от политики, которые никогда не занимались политикой и считали, что и не будут, но теперь политики занялась ими", - с таких слов начал свое выступление Борис Вишневский.

"Давайте поймем, что все, с чем мы сталкиваемся, начиная с проблем Исаакиевского собора и Пулковской обсерватории и заканчивая проблемой сохранения Полежаевского парка, все это имеет одни и те же причины, и причины эти - политические. Причины в том, что у нас есть власть, которой на нас наплевать, которая от нас не зависит и не считает нужным служить нам. Мы должны бороться за то, чтобы изменить эту систему", - также сказал депутат партии "Яблоко".

Вишневский также затронул тему выборов и призвал петербуржцев не быть равнодушными и обязательно ходить на выборы. "Если будут честные выборы, то у Петербурга будет честный губернатор, который будет выполнять волю народа, а не президента, и он не посмеет сказать, что "вопрос решен" (Георгий Полтавченко таким образом объявил о передаче Исаакия РПЦ в начале января 2017 года - прим. ред.). Смольный не посмеет сказать, что против решения власти выступают только маргиналы и экстремисты", - резюмировал парламентарий.

Тогда же, в январе, Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакия РПЦ, однако на суде 13 марта, представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи Исаакия РПЦ - неофициальный. Согласно этому документу, который не имеет правовой силы, церковь получит собор на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию "упадут" на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.

Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"

После выступления Вишневского толпа впервые проскандировала слова "Это наш город", которые впоследствии повторялись еще несколько раз и стали главной идеей протестной акции. Например, ее поддержал известный историк Лев Лурье, который впервые принял участие в подобных митингах, которые проводились в Северной столице уже неоднократно.

"У нас особенный город и хотелось бы иметь власть, которая хоть как-то соответствовала. Более маргинальной и дикой власти, чем сейчас есть в Петербурге, еще не было. Это натуральная агрессия против Петербурга", - подчеркнул Лурье.

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По его словам, церковь не имеет права указывать Михаилу Пиотровскому, что ему выставлять в Эрмитаже. "Церковь не должна говорить нам, что мы дикие, тупые, бессовестные, а они - пример необычайной мудрости и целомудрия. Посмотрите на те автомобили, которые стоят у наших православных храмов, посмотрите на наших батюшек", - заявил историк.

"Мы много раз побеждали: мы не отдали больницу номер 31 конституционным судьям, мы не дали построить башню Газпрома, мы отстояли императорские конюшни, и там не будет пятизвездочной гостиницы. Не отдалим Исаакий! Не отдадим "публичку"! Не отдадим Пулковскую обсерваторию! Это наш город!" - продекламировал со сцены Лев Лурье.

В целом, сегодняшняя акция произошла без происшествий, в связи с этим полиция заявила о том, что не будет штрафовать организаторов митинга за превышение его численности - Смольный согласовал протест в виде гайд-парка - на Марсовом поле, согласно закону, не должно было быть более 200 человек.

Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"