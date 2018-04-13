Депутат Вишневский предложил заблокировать Роскомнадзор вместо Telegram

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский заявил, что вместо Telegram необходимо заблокировать Роскомнадзор. Решение суда об ограничении доступа к сервису он прокомментировал в своем канале в мессенджере.

Вишневский подчеркнул, что надзорное ведомство блокирует свободу информации в России. Депутат назвал Роскомназдор «отвратительным цензурным департаментом».

Таганский районный суд Москвы постановил ограничить доступ к мессенджеру на территории России 13 апреля. Блокировку разрешили начать до вступления решения в законную силу.

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Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

Павел Чиков, глава правозащитной организации «Агора», представляющей интересы сервиса, заявил, что Таганский суд своим решением назвал Telegram наиболее безопасным мессенджером и доказал, что ФСБ не читает мессенджеры, использующие сплошное шифрование.

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