Шойгу попросили разобраться с незаконными работами в Адмиралтействе

Министра обороны России Сергея Шойгу попросили разобраться, что происходит в здании Адмиралтейства. Соответствующий запрос отправил депутат ЗакСа Борис Вишневский.

По словам парламентария, объект культурного наследия федерального значения ведутся несогласованные работы, здание планируют приспособить под современное использование.

«Поскольку здание находится в ведении Министерства обороны России, доступ в него закрыт и не имеется практически никакой информации о проводимых работах и их соответствии законодательству об охране культурного наследия», – говорится в обращении Вишневского.

Парламентарий попросил министра обороны допустить в здание Адмиралтейства представителей Совета по культурному наследию при правительстве Петербурга, Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и депутатов ЗакСа, занимающихся вопросами охраны памятников истории и культуры для ознакомления с планами и ходом работ.

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«Никакие соображения секретности не отменяют норм Конституции и закона об охране памятников. Если очень надо – построили бы новое здание из бетона и стекла где-нибудь на Юго-Западе и там хранили бы свои секреты, а не устраивались в федеральном памятнике», – подчеркнул Вишневский.

Ранее, в январе этого года, на Адмиралтействе прохудился Андреевский флаг. Полотнище было повреждено из-за ветра и резкого перепада температур. Вскоре флаг заменили: операция заняла не более двух часов.

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