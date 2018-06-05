Петербургский суд разрешил выносить радужные флаги на первомайскую демонстрацию

Куйбышевский районный суд Петербурга прекратил административное производство в отношении ЛГБТ-активистов Алексея Назарова, Игоря Кочеткова и Кирилла Федорова. Молодые люди вынесли радужный флаг на первомайскую демонстрацию.

Суд не нашел в действиях мужчин ничего предосудительного, хотя изначально активистов планировали привлечь к ответственности за нарушения порядка проведения публичного мероприятия.

Ранее суд назначил аресты и штрафы для тех активистов, кто шествовал с флагами чужих стран. За флаг Евросоюза Максим Разметов получил 27 суток ареста, за флага партии «Яблоко» с прикрепленным кусочком ткани, похожим на флаг Украины, к семи суткам ареста приговорили Марию Кожеватову.

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Спустя месяц на 10 суток в спецприемник за аналогичную провинность отправили Всеволода Нелаева. Еще одной жительнице Петербурга – Варваре Михайловой – грозит тюрьма за портрет президента Владимира Путина. Она несла изображение главы государства в колонне партии мертвых.

По данным МВД, в первомайском шествии участвовали 60 тыс. человек. Демонстрация совпала с на Маршем в защиту Петербурга и с митингом в поддержку заблокированного мессенджера Telegram. На Марше были задержаны больше десяти человек. Большую часть активистов отправили в отделения полиции из-за флагов Украины и западных стран.