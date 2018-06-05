  • 6 Июнь 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 00:05 61.8599  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 00:05 72.5623  
Нефть($) 05.06.2018 74.90 0.57
Нефть(p) 05.06.2018 4697.34 -0.41

Петербургский суд разрешил выносить радужные флаги на первомайскую демонстрацию

Автор:


© Фото: Brendan McDermid / Reuters

Темы дня

Три ЛГБТ-активиста были освобождены от наказания в связи отсутствием состава правонарушения.

Куйбышевский районный суд Петербурга прекратил административное производство в отношении ЛГБТ-активистов Алексея Назарова, Игоря Кочеткова и Кирилла Федорова. Молодые люди вынесли радужный флаг на первомайскую демонстрацию.

Суд не нашел в действиях мужчин ничего предосудительного, хотя изначально активистов планировали привлечь к ответственности за нарушения порядка проведения публичного мероприятия.

Ранее суд назначил аресты и штрафы для тех активистов, кто шествовал с флагами чужих стран. За флаг Евросоюза Максим Разметов получил 27 суток ареста, за флага партии «Яблоко» с прикрепленным кусочком ткани, похожим на флаг Украины, к семи суткам ареста приговорили Марию Кожеватову.

Читайте также:

Больше 70 участников акции Навального в Петербурге приговорили к аресту или штрафу

Спустя месяц на 10 суток в спецприемник за аналогичную провинность отправили Всеволода Нелаева. Еще одной жительнице Петербурга – Варваре Михайловой – грозит тюрьма за портрет президента Владимира Путина. Она несла изображение главы государства в колонне партии мертвых.

По данным МВД, в первомайском шествии участвовали 60 тыс. человек. Демонстрация совпала с на Маршем в защиту Петербурга и с митингом в поддержку заблокированного мессенджера Telegram. На Марше были задержаны больше десяти человек. Большую часть активистов отправили в отделения полиции из-за флагов Украины и западных стран.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Пушкинский день России – 2018: афиша событий в Петербурге

    В среду, 6 июня, исполнится 219 лет со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, как отметят праздник в Северной столице.

    читать далее →

    Есть где почитать: топ-5 современных библиотек Петербурга

    Уникальные, технологичные и бесплатные – портал «Санкт-Петербург.ру» на ваших глазах разрушит стереотипы о том, что в библиотеки сегодня ходят только пенсионеры.

    читать далее →

    ЧМ-2018 уже близко: топ-5 лучших спортивных баров в Петербурге

    Тысячи болельщиков приедут в Петербург, чтобы и себя показать, и футбол посмотреть. Портал «Санкт-Петербург» выбрал наиболее интересные спортивные бары, где можно найти единомышленников и попить хорошего пива.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Праздник к нам приходит: как изменится жизнь в Петербурге во время ЧМ-2018 с массой запретов

    Шашлыки, фейерверки, беспилотники и проезд на Крестовский остров – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что запретят в Северной столице из-за крупнейшего футбольного турнира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

    Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.06.18
    Пять вещей, которые можно сделать в центре Петербурга за полтора часа
    05.06.18
    Винтовые сваи
    04.06.18
    Оффшоры Сейшелы
    04.06.18
    Лечение рака в Израиле: 90% пациентов избавляются от болезни
    01.06.18
    Полусухая стяжка пола: профессиональная и своими руками
    25.05.18
    Преимущества лечения зависимости с профессиональной помощью
    24.05.18
    X5 и «Опора России» поддержат российских предпринимателей
    24.05.18
    Криптовалюта Tkeycoin покоряет Средний Восток

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram