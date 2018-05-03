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Двух участников Первомайского шествия в Петербурге арестовали за флаги Украины, Евросоюза и Грузии

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© Фото: Андрей Бритенков / «Санкт-Петербург.ру»

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Марии Кожеватовой назначили 7 суток ареста, а Максиму Разметову – 27 суток.

Петроградский районный суд арестовал двух участников шествия на 1 мая. Решение было вынесено 2 мая, написал на своей странице в Facebook депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

Марию Кожеватову, которая несла флаг партии «Яблоко» с прикрепленным кусочком ткани, похожим на флаг Украины, приговорили к семи суткам ареста. Ей назначили штраф в размере 12 тыс. рублей.

Вишневский отметил, что Кожеватовой после ночи в отделе полиции стало плохо, ее отвезли в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Несмотря на это, врачи решили, что активистка «вполне здорова для того, чтобы ее судить», добавил депутат.

Значительно больше получил Максим Разметов, который, по данным «Демократического Петербурга», нес флаги Евросоюза и Грузии. Ему дали 27 суток ареста. Обоих активистов признали виновными в нарушении правил демонстрации и неповиновении полицейским.

Ранее за пронос флагов на шествие был оштрафован Вадим Чарушев. По тем же статьям КоАП ему в общей сложности придется выплатить 11 тыс. рублей.

Еще одной жительнице Петербурга – Варваре Михайловой – грозит тюрьма за портрет президента Владимира Путина на шествии 1 мая. Она несла изображение президента России в колонне «Партии мертвых». 

По данным МВД, в первомайском шествии участвовали 60 тыс. человек. Демонстрация совпала с на Маршем в защиту Петербурга и с митингом в поддержку заблокированного мессенджера Telegram. На Марше были задержаны больше десяти человек. Большую часть активистов отправили в отделения полиции из-за флагов Украины и западных стран.

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