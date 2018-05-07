Больше 70 участников акции Навального в Петербурге приговорили к аресту или штрафу

Суды Северной столицы вынесли решения по делам 76 участников несогласованной акции оппозиционного политика Алексея Навального «Он нам не царь», которая состоялась в центре города 5 мая.

Па данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, практически всех протестующих привлекли к административной ответственности. Под уголовную статью попал только Михаил Цакунов, который подозревается в нападении на полицейского. По версии следствия, во время несогласованной акции он выбил зуб сотруднику правоохранительных органов.

Координатора движения «Весна» Анастасию Кадетову арестовали на девять суток за участие в митинге и неповиновение полиции. Двум активистам, Игорю Щербакову и Сергею Беляеву, назначили штрафы в размере 150 тыс. рублей и 10 суток ареста. Их ранее привлекали к ответственности за участие в несанкционированных митингах, а сейчас признали виновными в повторном участии в акциях.

За неповиновение полиции в Петербурге арестовали 47 человек. Еще трое участников акции «Он нам не царь» приговорены к 20 часам обязательным работам, а всем остальным назначили штрафы.

Всего за участие в протестах задержали более 200 человек. Согласно официальным данным, всего было около 2 тыс. человек. Узнать, как в Северной столице проходили протесты, можно с помощью специального материала «Санкт-Петербург.ру».

Акция протеста «Он нам не царь» прошла во многих городах за два дня до инаугурации Владимира Путина. По данным «ОВД-Инфо», по всей России были задержаны более 1600 человек: в Москве, Челябинске, Якутске, Тольятти, Краснодаре, Красноярске, Новокузнецке, Калуге, Самаре, Барнауле, Пензе, Кемерово, Воронеже, Твери, Кургане, Екатеринбурге, Благовещенске и Томске. Сам Алексей Навальный был задержан в Москве.

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