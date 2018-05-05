«Он нам не царь»: в Петербурге на акции протеста задержали 180 человек (ФОТО)

В центре Петербурга 5 мая прошла акция протеста «Он нам не царь», организованная сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального. По данным «ОВД-Инфо», задержаны 180 человек.

Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

Митинг был запланирован на 14:00 на Дворцовой площади, однако Смольный не согласовал место, так как Западный военный округ за день до акции именно в этом время решил провести здесь репетицию перед 9 мая. Одновременно на «комплексные работы» закрыли Марсово поле.

Митингующих это не остановило, в назначенное время на площади были видны плакаты и слышались лозунги «Путин – вор». Двадцать минут спустя организаторы стали звать людей в Александровский сад у Адмиралтейства, так как центр Дворцовой все равно был огорожен. В саду вокруг фонтана собралось около 2000 человек.

Изначально полиция реагировала мирно, предупреждая протестующих, что их акция запрещена законом, поэтому они могут быть задержаны, однако на место все равно прибыло несколько автомобилей ОМОНа.

Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

Толпа решила «пройти прогуляться» по Невскому проспекту, который сейчас частично огорожен из-за ремонтных работ. Люди свободно прошли до улицы Марата, где дорогу перекрыли автозаки. Здесь же начались первые задержания.

Впервые за последние два года протестующие проявили инициативу и «прорвали блокаду», взорвали две дымовые шашки, устроили драку и попытались окружить полицию с помощью дорожных ограждений. Несколько столкновений прошли на Марата и около Гостиного двора. Митинг был официально завершен, об этом в социальный сетях объявили организаторы акции.

Несмотря на это, к 17:00 толпа вернулась на Дворцовую, которую все еще занимали военные. В саду Зимнего дворца задержали основную часть людей, около 80 человек. Остатки протестующих добрались до Медного всадника около Исаакиевского собора.

Акция протеста «Он нам не царь» прошла во многих городах за два дня до инаугурации Владимира Путина. По данным «ОВД-Инфо» на 19:00, по всей России были задержаны 1348 человек: Москве, Челябинске, Якутске, Тольятти, Краснодаре, Красноярске, Новокузнецке, Калуге, Самаре, Барнауле, Пензе, Кемерово, Воронеже, Твери, Кургане, Екатеринбурге, Благовещенске и Томске. Сам Алексей Навальный был задержан в Москве.

Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»