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На Марше в защиту Петербурга и на митинге в поддержку Telegram задержали больше 10 человек (ФОТО)

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© Фото: Андрей Бритенков / «Санкт-Петербург.ру»
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    Большую часть активистов отправили в отделения полиции из-за флагов Украины и западных стран.

    В центре Северной столицы задержали больше десяти человек, которые 1 мая вышли на Марш в защиту Петербурга и на митинг в поддержку заблокированного мессенджера Telegram.

    Полиция задержала активистов, которые во время шествия развернули флаги Украины, Великобритании, США, Финляндии, Израиля, Грузии и Евросоюза, а также троих ЛГБТ-активистов и члена «Партии мертвых» с портретами президента России Владимира Путина, сообщила «Бумага».

    На митинге в поддержку Telegram, который прошел на Марсовом поле, полицейские отнесли в автозак одного активиста. Правоохранители призвали людей расходиться во время завершения акции, но один молодой человек отказался уходить, ссылаясь на 31-ю статью Конституции о свободе собраний. Полицейские потребовали предъявить документы, но, получив отказ, задержали его.

    Демонстрантов, которые вышли на митинг в дождливую погоду, поблагодарил создатель Telegram Павел Дуров. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он написал, что «подобное сочетание природных условий и энергии людей возможно только в Петербурге». Накануне он поддержал и активистов, которые участвовали в митинге в Москве.

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    В Петербурге на Первомайское шествие выходили не только оппозиционеры, но и руководство города. Губернатор Георгий Полтавченко, вице-губернатор Игорь Албин и спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров вместе с горожанами прошли по Невскому проспекту до Дворцовой площади, где состоялся митинг.

    Блокировка Telegram в России началась вечером 16 апреля после внесения мессенджера в реестр запрещенных сайтов. Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

    У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

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