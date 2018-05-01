На Марше в защиту Петербурга и на митинге в поддержку Telegram задержали больше 10 человек (ФОТО)

В центре Северной столицы задержали больше десяти человек, которые 1 мая вышли на Марш в защиту Петербурга и на митинг в поддержку заблокированного мессенджера Telegram.

Полиция задержала активистов, которые во время шествия развернули флаги Украины, Великобритании, США, Финляндии, Израиля, Грузии и Евросоюза, а также троих ЛГБТ-активистов и члена «Партии мертвых» с портретами президента России Владимира Путина, сообщила «Бумага».

На митинге в поддержку Telegram, который прошел на Марсовом поле, полицейские отнесли в автозак одного активиста. Правоохранители призвали людей расходиться во время завершения акции, но один молодой человек отказался уходить, ссылаясь на 31-ю статью Конституции о свободе собраний. Полицейские потребовали предъявить документы, но, получив отказ, задержали его.

Демонстрантов, которые вышли на митинг в дождливую погоду, поблагодарил создатель Telegram Павел Дуров. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он написал, что «подобное сочетание природных условий и энергии людей возможно только в Петербурге». Накануне он поддержал и активистов, которые участвовали в митинге в Москве.

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В Петербурге на Первомайское шествие выходили не только оппозиционеры, но и руководство города. Губернатор Георгий Полтавченко, вице-губернатор Игорь Албин и спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров вместе с горожанами прошли по Невскому проспекту до Дворцовой площади, где состоялся митинг.

Блокировка Telegram в России началась вечером 16 апреля после внесения мессенджера в реестр запрещенных сайтов. Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

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