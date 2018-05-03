Горсуд оставил «Свидетелей Иеговы» без недвижимости на 880 млн рублей

Городской суд Петербурга оставил без изменений решение Сестрорецкого районного суда, постановившего изъять в пользу государства 16 элитных коттеджей в поселке Солнечное у юридического лица «Общество сторожевой Башни, Библий и трактатов Пенсильвании» (зарегистрирована в Нью-Йорке, США, прим. ред.), сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Данным юридическим лицом прикрывается экстремистская организация «Свидетели Иеговы», запрещенная на территории России. Представители общества не согласились с решением суда первой инстанции, который посчитал, что сделка по передаче жилья американской организации была фиктивной.

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Представители секты возмутились таким решением и потребовали рассматривать дело без оглядки на политические процессы, происходящие между Россией и США. По словам «Свидетелей Иеговы», вся деятельность и намерения организации полностью соответствуют законам божьим.

Однако Горсуд не прислушался к божественным доводам и постановил оставить у государства коттеджи общей стоимостью более 880 млн рублей.

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суд нарушил нормы материального права, в частности, неправомерно применены санкции, предусмотренные законом о противодействии экстремизму.



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