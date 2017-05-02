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Картина дня: Меркель, развод мостов и МРОТ

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© Фото: blog.sevenponds.com

Темы дня

О чем канцлер Германии попросила Путина, какие мосты разведут в Петербурге в ночь на 3 мая, насколько сильно повысят минимального размера оплаты труда.

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стали переговоры президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи. Меркель попросила Путина заступиться за геев в Чечне.

«Я поговорила о том, что был очень отрицательный доклад о том, что происходит с гомосексуалистами в Чечне, и попросила господина президента о том, чтобы он оказал свое влияние с тем, чтобы обеспечить сохранение прав меньшинств», - сказала Меркель.

По ее словам, то же касается и организации «Свидетели Иеговы». В конце апреля Верховный суд РФ признал российских «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России.

Второй по значимости темой дня стала разводка мостов. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали портал «Фонтанка.ру» (10:20), «Санкт-Петербург.ру» (10:25) и «Водитель Петербурга» (10:35).

В ночь на 3 мая разведут Гренадерский и Сампсониевский мосты. Оба моста разведут на три часа - с 1:30 до 4:30. Кроме того, Тучков мост закрыт для движения транспорта и пешеходов до шести часов утра 6 мая.

Третьей темой дня, по мнению «Монитора», стало новое распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева. Он поручил до 20 мая подготовить и внести в правительство законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума.

Прожиточный минимум рассчитывается и фиксируется правительством раз в три месяца, исходя из реальной стоимости жизни в России. В марте 2017 года для трудоспособного населения он составил 10 тыс. 466 рублей. МРОТ меняется принятием федерального закона. Это происходит, как правило, раз в год. Последний раз МРОТ повышали летом 2016 года, подняв его с 6 тыс. 204 до 7 тыс. 500 рублей.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Деловой Петербург», «Санкт-Петербург.ру» и «Фонтанка.ру».

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